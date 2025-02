Prefeitura de Novo Hamburgo passa identificar autores de emendas no Portal da Transparência

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Para dar transparência às emendas parlamentares recebidas, a prefeitura de Novo Hamburgo criou um canal específico no Portal da Transparência. O sistema mostra qual o valor e o destino dos recursos e quem foi o deputado ou senador que repassou a verba.

— É um direito da população identificar os parlamentares que estão apoiando o município e também verificar quais áreas e serviços estão sendo contemplados com esses recursos — afirma Finck.

De acordo com a prefeitura, o portal vai registrar todas as emendas enviadas ao município, incluindo as "emendas Pix". A ferramenta pode ser acessada neste link.