De olho em parcerias internacionais, BRDE inaugura escritório em Brasília

Gabriel Souza, governador em exercício, e Ranolfo Vieira Júnior. Carolina Antunes / Divulgação

Maior instituição de fomento do Sul do Brasil, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) inaugurou nesta terça-feira um escritório de representação em Brasília, de olho na possibilidade de ampliar parcerias internacionais. Além do governador em exercício, Gabriel Souza, participaram da inauguração representantes das principais instituições financeiras internacionais.

Nos últimos dois anos, quando o BRDE se aproximou dos R$ 12 bilhões em novos financiamentos na região Sul, em torno de 17% dos valores tiveram origem em captações em moeda estrangeira.

— O novo espaço tem esse olhar estratégico de ampliar as parcerias. Quanto mais opções em termos de fontes de recursos, maior a nossa capacidade de financiar o crescimento do Sul do país — disse o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

Hoje, seis bancos internacionais têm operações com o BRDE: Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), Novo Banco de Desenvolvimento (NDB – Banco dos Brics), Banco Europeu de Investimento (BEI), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).