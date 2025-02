Raquel Teixeira será convidada a prestar esclarecimentos na Assembleia

O deputado propôs o convite para entender melhor os argumentos da secretaria para adotar a progressão parcial , prevista na portaria 924/2024. A medida prevê aprovar alunos para a série seguinte, com aulas de reforço em até quatro disciplinas em que o estudante não obteve a média no ano anterior.

Outro tema que será debatido com Raquel Teixeira é a condição das escolas estaduais, que se tornaram objeto de discussão em função das fortes ondas de calor que atingem o Rio Grande do Sul. Algumas escolas estão com fiação elétrica antiga e defasada, sem capacidade de suportar ar- condicionado nas salas de aula. Outras argumentam não terem recebido equipamentos novos do governo estadual.