Prefeito de Alvorada aposta na meritocracia para melhorar indicadores da educação

Prefeito de Alvorada, Douglas Martello, assumiu a gestão no dia 1º de janeiro. Facebook Douglas Martello / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Assim como em Passo Fundo, a prefeitura de Alvorada definiu metas às escolas municipais que, caso atingidas, podem resultar em bônus e até mesmo 14º salário aos professores. Segundo o recém-empossado prefeito Douglas Martello (PL), a ideia é melhorar a qualidade da educação a partir de um "programa de meritocracia".

Martello explica que a Secretaria da Educação vai organizar uma prova municipal para avaliar a qualidade do ensino no município, deixando de usar como base apenas o Ideb — do qual Alvorada não atinge a meta desde 2017. Na sequência, serão definidos objetivos às escolas para atingirem tanto no ano escolar quanto no índice nacional.

— As escolas têm suas metas. Nas que tiverem atingimento das metas os professores vão ganhar 14º salário. As que não atingirem a meta, mas tiverem melhora, não vão receber um 14º integral, mas um bônus. Já as que não tiverem melhora, (as escolas) vão receber recursos para aperfeiçoamento dos professores, com investimento na qualificação dos professores, em cursos para dar mais capacidade em sala de aula. A gente tem um corpo de professores bastante qualificado que precisa ser motivado, ter melhores instrumentos e ferramentas de trabalho com foco no aluno — explica o prefeito.

Outra aposta da nova gestão para aprimorar os índices educacionais é a padronização do ensino em toda a rede municipal. A partir de uma metodologia equivalente nas escolas, o prefeito acredita que será possível ter uma melhor medição da qualidade da educação.

— Toda a rede precisa estar tendo essa padronização, a aula no dia 1 que estiver acontecendo na escola A tem que estar acontecendo na escola B com o mesmo programa de ensino. Tem todas as peculiaridades do ambiente, questões socioeconômicas, acesso à educação, estrutura da escola, tudo tem que estar sendo observado para que a gente tenha o melhor resultado no fim. O grande objetivo é entregar para o aluno um ensino melhor, o foco é nele.

Além das metas e bônus aos docentes, a prefeitura de Alvorada planeja investimentos na estrutura das escolas. O novo secretário da Educação, o professor Italo Mainieri Junior — que foi diretor do Colégio Militar de Porto Alegre entre 2022 e 2024 —, já estuda a situação atual das instituições e monta uma lista de melhorias que precisarão ser realizadas.

— Tudo o que puder vamos fazer nesse momento antes do início das aulas. Temos que melhorar sem dúvida a estrutura das escolas para melhorar o ambiente escolar e os índices, assim como as ferramentas — garante Martello.