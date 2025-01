Não era marketing: Collares nasceu mesmo em 7 de setembro

A viúva do ex-governador Alceu Collares, Neuza Canabarro, obteve às vésperas da morte dele um documento que pode parecer irrelevante, mas que ela considera essencial para acabar com uma fake news que perseguiu o marido ao longo de toda a carreira política. Trata-se da comprovação de que Collares nasceu mesmo no dia 7 de setembro de 1927 , embora tenha sido registrado como nascido em 12 de setembro daquele ano.

A comprovação da data correta de nascimento está na certidão de batismo, encaminhada pela Cúria de Bagé, município onde Collares nasceu. Quando foi fazer o registro civil, o pai. João Collares, que era analfabeto, se atrapalhou com as datas. A certidão foi encaminhada à família para que, já na UTI, Collares pudesse realizar o sonho de se casar no religioso com Neuza.