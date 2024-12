Alckmin vai a Roma prestigiar ascensão de dom Jaime Spengler ao cardinalato

Vice-presidente caminha ao lado do novo cardeal brasileiro. Monsenhor André Sampaio / Divulgação

Católico fervoroso desde a juventude, o vice-presidente Geraldo Alckmin cruzou o Oceano Atlântico para prestigiar a ascensão do arcebispo dom Jaime Spengler à condição de cardeal. Alckmin assistiu ao consistório na condição de convidado e circulou pelo Vaticano ao lado do religioso nascido em Santa Catarina e que se tornou conhecido como arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da Confederação Nacional dos Bispo do Brasil (CNBB).

Na noite de sábado (7), após os atos oficiais no Vaticano, dom Jaime recebeu homenagem na embaixada do Brasil em Roma, o lendário Palácio Pamphili, onde Alckmin também marcou presença.

A coluna teve acesso a imagens de bastidores do primeiro dia de dom Jaime como cardeal por meio do gaúcho Tales Pedro, assessor do deputado Professor Bonatto (PSDB). Ligado à Igreja Católica, Bonato foi a Roma como convidado e se hospedou no Colégio Pio Brasileiro, onde dom Jaime também está hospedado.