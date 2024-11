Plano que previa matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes tem conexão com atos subversivos

A operação Contragolpe também poderia ser chamada de Bola de Neve ou Fio de Novelo. Porque o plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, não é um ato isolado de um grupo de militares aloprados. O plano precisa ser visto no contexto de uma armação que começa com a inconformidade do então presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados com o resultado da eleição.