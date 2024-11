Maria do Rosário rompe trégua e divulga nota sobre denúncias de corrupção no governo Melo

Depois da derrota no segundo turno, a deputada Maria do Rosário (PT) telefonou para o prefeito Sebastião Melo, cumprimentou pela vitória e decidiu que daria a tradicional trégua: um período sem críticas para não parecer despeito. A Operação Prefácio, terceira fase da Capa Dura, com busca e apreensão na casa e no gabinete do vereador Pablo Melo, filho do prefeito, levou a deputada a quebrar a promessa de silêncio, já que as denúncias de corrupção na Secretaria Municipal de Educação estiveram no centro dos debates eleitorais.