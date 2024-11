Pelo bem da educação, tire o celular das salas de aula, governador Eduardo Leite

Passou da hora de o Rio Grande do Sul discutir com seriedade um tema que está na pauta das escolas há muito tempo, mas falta respaldo aos diretores e professores de colégios públicos para encará-lo: o uso indevido do celular nas salas de aula. Se os alunos usassem o celular para pesquisar, orientados pelos professores, como ocorre em algumas escolas, a discussão seria desnecessária. Mas a realidade é outra. Pais, mães e professores estão assustados com a concorrência das redes sociais e agora dos jogos online pela atenção dos alunos.