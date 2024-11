Corrupção na educação é inaceitável, prejudica alunos e precisa ser esclarecida

Prefácio, como o nome diz, é um texto que se lê antes do conteúdo do livro. Situa o leitor sobre o que vem pela frente. No Caso da Operação Capa Dura, que desvendou um esquema de corrupção na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, houve uma inversão: Prefácio (nome da operação deflagrada ontem) é um desdobramento que vem depois do livro. Pode parecer estranho, mas faltava esclarecer a gênese do caso da compra de livros e materiais superfaturados que por algum tempo mofaram em depósitos tomados pela umidade e infestados de ratos.