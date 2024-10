Quaest mostra estabilidade nas intenções de voto, com vantagem consolidada de Melo

Os ponteiros da pesquisa Quaest não se mexeram na derradeira fase da campanha em Porto Alegre. Respeitada a margem de erro, Sebastião Melo e Maria do Rosário seguem com as intenções de votos que tinham na rodada anterior. Ele passou de 52% para 54% e ela de 30% para 31%. Os indecisos subiram de 3% para 4% e os que estão disposto a votar nulo ou em branco caíram de 4% para 11%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário é de estabilidade.