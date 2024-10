Pacote do magistério vai além do retorno das promoções

Um dia depois de o governador Eduardo Leite anunciar a retomada das promoções para os professores, a Secretaria da Educação lança nesta quarta-feira (16) o projeto Nosso Docente, de estágio supervisionado, com foco na valorização da carreira do magistério e na formação inicial e continuada dos educadores. O lançamento ocorrerá durante o seminário de Carreira Docente, na PUCRS, com a presença das secretárias de Educação, Raquel Teixeira, e de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, reitores, professores da rede estadual e graduandos de licenciaturas.