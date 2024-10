A Justiça Eleitoral concedeu dois direitos de resposta para Sebastião Melo (MDB), que foi chamado de corrupto em publicações nas redes sociais de Maria do Rosário (PT). Decisões do juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, emitidas na tarde desta quinta-feira (24), determinam a remoção do conteúdo com acusações ao prefeito e a postagem do conteúdo de resposta — que já está no ar.