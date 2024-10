No dia em que anunciou que tiraria uma semana de férias para se dedicar à eleição, o prefeito Sebastião Melo disse que sairia tranquilo por não haver nenhum evento climático previsto, como ocorrera no primeiro turno. Nesta quinta-feira (24), assustado com as previsões de vento forte e de chuva, causados por um ciclone extratropical, o prefeito suspendeu as férias e os atos de campanha e reassumiu a prefeitura.