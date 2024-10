Os servidores públicos estaduais que planejavam fazer feriadão no fim de semana do segundo turno terão de mudar seus planos. Para evitar o risco de uma debandada que aumentaria a abstenção, o governador Eduardo Leite transferiu a comemoração do Dia do Funcionário Público de 28 de outubro, segunda-feira pós-eleição, para 1º de novembro, uma sexta-feira, véspera do Dia de Finados. A folga de três dias está assegurada.