É preciso repensar os critérios para a liberação da compra de armas 

Agora que estão no tabuleiro as principais peças do quebra-cabeças que explica a tragédia ocorrida à noite passada em Novo Hamburgo é preciso parar e pensar sobre a facilidade com que no Brasil uma pessoa pode comprar armas de diferentes calibres declarando-se um CAC (caçador, atirador, colecionador). Edson Crippa, 45 anos, o homem que matou o pai, o irmão e um soldado da Brigada Militar e deixou outros tantos feridos era até então um “cidadão de bem”.