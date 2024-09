Pesquisa Datafolha indica esgotamento do estilo Marçal de fazer campanha na base da agressão

Um dia depois de a Quaest indicar o esgotamento do estilo agressivo sem propostas de Pablo Marçal, o Datafolha confirmou que o candidato do PRTB nada ganhou depois da cadeirada desferida por José Luiz Datena no debate da TV Cultura. Marçal, que subira como um foguete logo no início da campanha e dos primeiros debates, no papel de provocador profissional, estacionou nos 19% que tinha na última pesquisa do Datafolha, diante de Ricardo Nunes (MDB), que tem 27% e de Guilherme Boulos (PSOL), com 26%.