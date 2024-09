A maratona de Porto Alegre não terá medalhas apenas para os homens e mulheres de pernadas rápidas e resistência para corridas de longas distância. Antes dos atletas que disputarão a maratona, a meia-maratona e as corridas rústicas, um grupo de campeões de resistência começou a receber medalhas do secretário de Administração, André Barbosa: os mercadeiros do Mercado Público.