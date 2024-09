Leite admite incluir duplicação da RS-118 entre obras que serão financiadas pelo Fundo Rio Grande

Demanda dos prefeitos da Região Metropolitana, a duplicação da RS-118 (trecho freeway-Viamão) com recursos originários do Fundo Rio Grande (Funrigs) tem a simpatia do governador Eduardo Leite, mas não há certeza de que se enquadre nos padrões definidos pelo governo federal. Como esse fundo é formado pelos recursos que o Estado deixa de repassar à União no período de suspensão do pagamento da dívida, é preciso que as obras se encaixem nos critérios estabelecidos pelo governo federal.