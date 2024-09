Enquanto se registram episódios lamentáveis de agressão nas campanhas pelo país, Pelotas dá exemplo de civilidade. As divergências em torno da gestão da cidade não impediram que os adversários Fernando Marroni (PT) e Fernando Estima (PSDB) se cumprimentassem e tirassem fotos nas comemorações do 20 de setembro no centro de Pelotas.