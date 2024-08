O que as boas escolas têm em comum e como essa receita pode ser aplicada nos municípios

Todas as vezes que o gestor de um município ou escola com desempenho fora da curva no Ideb é entrevistado, aprendemos que não há nada de extraordinário na receita de uma escola de excelência. O que a secretária de Educação do município cearense de Pires Ferreira, Rosa Matias, disse no Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (22) poderia ser aplicado a qualquer município gaúcho. Por que Pires Ferreira? Porque esse pequeno município teve o melhor desempenho no Ideb nos anos iniciais do Ensino Fundamental, foi segundo nos anos finais e o nono no Ensino Médio.