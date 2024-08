Educação terá de ser tratada com profundidade na campanha

Nas duas amostras do que será o debate eleitoral em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha e na Bandeirantes, ficou claro que os quatro principais candidatos ainda não têm clareza do que fazer para chegar à meta de melhorar os indicadores da educação. As propostas são vagas, sem cálculo de quanto custam e sem a devida atenção ao diagnóstico. Dizer que vai trabalhar para acabar com o déficit de vagas na creches e para oferecer educação de qualidade no Ensino Fundamental é o óbvio ululante.