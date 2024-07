Ainda não saiu “fumaça branca” na chaminé virtual do ninho tucano, mas a possível candidatura do ex-prefeito Nelson Marchezan a prefeito de Porto Alegre avançou algumas casas nesta quinta-feira (25). Marchezan foi a São Paulo, a convite do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, para uma conversa olho no olho sobre a eleição. Sem testemunhas, a única imagem do encontro é uma selfie tirada por Marchezan.