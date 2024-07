Ministério Público opina contra o envio de investigação de irregularidades na Secretaria Municipal de Educação para o Tribunal de Justiça

O Ministério Público Estadual se manifestou pelo indeferimento do pedido da defesa do empresário Jailson Ferreira da Silva para que a investigação das irregularidades na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, no âmbito da Operação Capa Dura, subisse para o Tribunal de Justiça. A defesa de Jailson formulou o pedido com a alegação de que haveria indícios de envolvimento do prefeito Sebastião Melo. Como o prefeito tem foro privilegiado, o advogado Nereu Giacomolli, peticionou para que seu cliente também saísse da esfera da primeira instância.