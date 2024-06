Em nota assinada pelo secretário de Comunicação, André Luís Prytoluk, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) justifica a demora para o reinício das aulas, que só serão retomadas no início de julho. Diz o comunicado que, de fato, a maioria dos campi da universidade não foi atingida pela enchente, mas o prédio da Escola de Administração foi um dos impactados e todo o andar térreo ainda está em processo de limpeza e recuperação.