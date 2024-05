Com a ajuda de diferentes pessoas e entidades, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) conseguiu garantir um espaço mais adequado para alocar os 80 animais que estão sendo acolhidos no abrigo improvisado no pátio da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID). Terminaram de ser montadas nesta quarta-feira (15) as novas estruturas, que protegem os cães das intempéries e garantem boxes individualizados para eles, além de uma área de "playground".