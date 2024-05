Na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre, além de espaço para o acolhimento de famílias desabrigadas, há um local para seus animais de estimação. Cerca de 600 pessoas estão no ginásio da instituição, e 80 animais ficam em barracões com lonas na área externa montados pelos voluntários.