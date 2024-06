Quando se cogitou transferir a eleição de outubro por causa da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), desembargador Voltaire de Lima Moraes foi contra. Argumentou que se criaria uma confusão jurídica, com a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos, sem resolver o problema das cidades atingidas, porque ninguém sabe por quanto tempo vai durar o processo de reconstrução.