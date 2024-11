Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (20), a eterna Rainha dos Baixinhos lembrou da infância em Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul, de onde saiu ainda criança. Aos 61 anos, Xuxa afirma que é difícil falar da própria trajetória, uma vez que nunca imaginou que pudesse chegar tão longe.