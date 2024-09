Com a estreia do documentário Pra Sempre Paquitas no Globoplay, o universo da Rainha dos Baixinhos passou a ser assunto online. A série gerou, inclusive, novos memes. Na produção, é exibido um vídeo antigo, no qual uma menina se revolta após não conseguir entrar no auditório do programa Xou da Xuxa, exibido de 1986 a 1992 na grade da emissora.