Mais importante do que a presença do presidente da República nos locais de tragédias é o socorro do governo federal às pessoas afetadas e à estrutura dos municípios atingidos. Mesmo assim, desta vez o presidente Lula não tem desculpa para não vir ao Rio Grande do Sul assolado por mais uma catástrofe climática. Lula precisa sobrevoar cidades do Vale do Rio Pardo e da região Central para ter ideia da dimensão do desastre, que tende a superar o que ocorreu em setembro de 2023.