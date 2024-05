A Santa Casa de Pelotas, o Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa e o Hospital de Clínicas de Ijuí vão receber, juntos, R$ 13,6 milhões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para aquisição de equipamentos. Os convênios foram assinados na manhã desta sexta-feira (24), na sede provisória do governo do Estado, pelo presidente do TJ-RS, desembargador Alberto Delgado Neto, o governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann.