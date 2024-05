A enchente que alagou boa parte da Cidade Baixa, em Porto Alegre, atingiu em cheio uma das instituições mais queridas da Capital, o Pão dos Pobres. As 120 crianças que residem na sede histórica da Rua da República foram acolhidas temporariamente no Colégio La Salle, na Rua Luiz de Camões, no bairro Santo Antônio. Estão ocupando salas de aula e parte do ginásio de esportes.