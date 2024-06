Cotado inicialmente para concorrer a prefeito de Novo Hamburgo, o secretário da Agricultura do Estado, Giovani Feltes, decidiu ser candidato na sua terra, Campo Bom. A decisão foi comunicada ao diretório do MDB na noite de segunda-feira (27) e ao governador Eduardo Leite nesta terça-feira (28). Feltes ligou também para o vice-governador, Gabriel Souza, e para o presidente do MDB, Vilmar Zanchin. Os assessores na Secretaria da Agricultura foram pegos de surpresa com o anúncio.