Criada em 2013, a plataforma de leitura Elefante Letrado cruzou os limites do Rio Grande do Sul e desembarcou no Estado mais populoso, mais rico e com o maior número de alunos do país. E está fazendo por lá, em curtíssimo espaço de tempo, o sucesso que, por razões incompreensíveis, não alcançou em seu Estado de origem. De 1º a 24 de abril (dados do início da tarde), 321 mil estudantes de São Paulo acessaram a plataforma. Nesses 24 dias, foram lidos 1 milhão de livros.