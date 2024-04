Pode ir preparando o espírito para pagar mais um privilégio aos que estão no topo da pirâmide do setor público: vem aí a volta dos quinquênios para magistrados, membros do Ministério Público, ministros e conselheiros de tribunais de contas, advogados da União e defensores públicos. Por emenda, a benesse também pode ser estendida aos delegados de polícia e procuradores.