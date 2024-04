Com as manifestações públicas feitas pelos deputados até aqui é possível afirmar que o aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19% subiu no telhado. Trocando em miúdos, o governo não tem os votos necessários para aprovar a proposta, apesar do aval das entidades empresariais que propuseram a elevação da alíquota como alternativa ao corte de benefícios fiscais.