De um senador da República espera-se, em primeiro lugar, que seja fiel à verdade dos fatos históricos. O general da reserva Hamilton Mourão, que 2.593.294 pessoas elegeram para representar o Rio Grande do Sul no Senado, cometeu um post de 96 caracteres no X (antigo Twitter), onde tem 2,7 milhões de seguidores, afrontando a verdade do golpe militar de 1964. Sessenta anos depois, escreveu o general senador: “A história não se apaga e nem se reescreve, em 31 de março de 1964 a Nação se salvou a si mesma!”.