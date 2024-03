Em meio à fratura exposta no PL com a intervenção da direção nacional, que nomeou Luciano Zucco presidente do partido em Porto Alegre, a saída do vice-prefeito Ricardo Gomes, e o anúncio de que não será candidato, o presidente estadual do partido, Giovani Cherini, recebeu uma demonstração pública de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.