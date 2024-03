Faltou prudência ao casal Lula e Janja da Silva no início de 2023, quando os dois, em diferentes ocasiões, insinuaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sumido com móveis e outros itens do acervo do Palácio da Alvorada. Foi esse, aliás, o motivo alegado para a compra de novos móveis, que causou polêmica por causa do valor (R$ 197 mil). Os móveis apareceram e isso não encerra o assunto: Lula e Janja deveriam pedir desculpas a Jair e Michelle Bolsonaro.