A epidemia de dengue que assola a maioria dos Estados brasileiros está mostrando o quanto a polarização emburrece. Começa pela comparação com a covid-19, que surgiu em 2020, avassaladora e mortífera, causada por um vírus desconhecido. E segue com a disputa pela narrativa em torno da compra de vacinas, espalhando desinformação nas redes antissociais. Seria tão mais simples se em vez de brigar para emplacar uma hashtag as pessoas ajudassem a conscientizar a população para a necessidade de cada um fazer a sua parte e eliminar os criatórios do mosquito transmissor.