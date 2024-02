Com a decisão do ex-governador José Ivo Sartori (MDB) de não concorrer a prefeito de Caxias do Sul, o PDT resolveu lançar o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho como cabeça de chapa. Reunido na noite de terça-feira (20), o diretório municipal fez um apelo a Alceu para que aceite disputar a eleição. O ex-prefeito não disse sim nem não, mas já vinha dando sinais de que está para o jogo.