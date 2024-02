Vizinho do Palácio Piratini há quase um século, o Colégio Paula Soares está sendo preparado para receber os alunos, no próximo dia 19, com uma novidade: a adoção pela equipe que cuida do coração do poder. Nesta quinta-feira (8), o governador Eduardo Leite visitou o colégio acompanhado da secretária de Obras, Izabel Matte, e conferiu o trabalho dos servidores do Departamento de Conservação e Memória do Patrimônio Cultural do Palácio.