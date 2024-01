A Secretaria de Comunicação do Palácio Piratini sofreu duas baixas nesta terça-feira (30). A diretora de Publicidade, Malu Macedo, e a chefe de gabinete, Larissa Barth, se despediram dos colegas e da secretária Tânia Moreira. Malu decidiu encerrar o ciclo no serviço público e ainda não tem substituto definido. Aprovada em um concurso do Tribunal de Justiça, Larissa foi chamada para assumir o cargo.