Com foco nas crianças até seis anos de idade, o governador em exercício Gabriel Souza lançou nesta quarta-feira (3), no Palácio Piratini, um painel com indicadores sobre a primeira infância nos 497 municípios gaúchos. A ferramenta digital reúne informações sobre saúde, nutrição, segurança, aprendizagem e cuidados como vacinação da população mais vulnerável no Estado.