Duas palavras resumem a solenidade de posse do novo presidente da Assembleia, Adolfo Brito (PP): emoção e simplicidade. Decano do Legislativo, no oitavo mandato de deputado estadual, Brito chegou à presidência graças ao acordo que prevê o rodízio entre as quatro maiores bancadas. Seguindo a tradição, a chapa eleita em 2023 renunciou para que uma nova pudesse ser eleita.