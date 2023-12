Com a última votação antes do recesso parlamentar prevista para o dia 20, a Câmara de Vereadores da Capital pode analisar ainda em 2023 um projeto que proíbe a nomeação de cônjuges e familiares de autoridades até o terceiro grau para cargos em comissão no município. Se aprovada, a regra valerá tanto para a prefeitura como para o Legislativo.