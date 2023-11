A um mês do recesso da Assembleia, o governador Eduardo Leite começa a organizar a estratégia para a votação do aumento do ICMS, prevista para a última semana antes do Natal. O objetivo inicial é limpar a pauta, retirando da ordem do dia tudo que possa tumultuar o ambiente. O primeiro passo foi cumprido nesta terça-feira (21), com a aprovação do orçamento de 2024.