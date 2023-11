As palmas abafaram a algazarra das crianças no Festival de Ciências, Inovação e Tecnologia quando o prefeito Pedro Almeida anunciou os nomes dos alunos que viajarão à Suíça em abril. Os premiados são do 7° ano do Ensino Fundamental e seguem a trilha do grupo que neste ano esteve em Barcelona para conhecer o berço das cidades educadoras.