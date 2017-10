Na justificativa, o presidente do TJ, Luiz Felipe Difini, diz que o projeto busca “a recuperação parcial da perda do poder aquisitivo” dos servidores do Judiciário. O documento afirma que “a proposta está amparada nas disponibilidades orçamentárias do Poder Judiciário” e enquadrada nos parâmetros da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na LDO, que baliza o orçamento do próximo ano, a previsão é de aumento de 3% nos gastos com pessoal, o que só cobre o crescimento vegetativo da folha e a reposição de parte das vagas abertas com aposentadorias. O projeto do TJ tem dois anexos com a repercussão financeira, mas nem os assessores dos deputados conseguem abrir os arquivos. A consulta do impacto só pode ser feita ao projeto físico. Por ter sido consultada após as 18h, quando o expediente já havia se encerrado, a assessoria do TJ prometeu a informação para hoje.